В Крыму тесты на коронавирус начали делать в машинах скорой помощи

https://static.news.ru/photo/1e74e1d6-2efd-11eb-9ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об использовании машин скорой помощи для проведения экспресс-тестирования на коронавирус. По его словам, это облегчит работу медиков с заболевшими, а пациентам не придётся ходить по лабораториям, чтобы проверить возможное наличие заболевания.

Есть зоны риска в плане того, что 80-90% достоверности, 10% в зоне риска находится, но тем не менее, — цитирует «МК в Крыму» Аксёнова.

Глава региона подчеркнул, что на этой неделе будут протестированы «ряд методик», а на следующем заседании оперштаба внесены конструктивные предложения.

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что в своей работе медики будут использовать иммунохроматографические тесты на определение антигена.

По данным на 25 ноября, в Крыму коронавирус выявили у 14 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, крымские учёные работают над созданием новой вакцины от COVID-19 четвёртого поколения на основе ДНК коронавируса нового типа. В конце лета 2020 года специалисты начали практические эксперименты по созданию препарата, на данном этапе проводятся испытания прививки на животных. Последние три недели исследователи тестируют препарат на двух кроликах. Два раза в неделю им вводят сыворотку и следят за реакцией животных. Отмечается, что один из кроликов тяжелее переносит последствия вакцины, однако, начиная со второй недели испытаний, реакция зверей на препарат стала менее заметной. Учёные ждут, что спустя некоторое время организмы животных выработают антитела к коронавирусу.