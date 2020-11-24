В Крыму разрабатывают новую вакцину от коронавируса

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Крымские учёные работают над созданием новой вакцины от COVID-19 четвёртого поколения на основе ДНК коронавируса нового типа.

В конце лета 2020 года специалисты начали практические эксперименты по созданию препарата, на данном этапе проводятся испытания прививки на животных, сообщает «Парламентская газета».

Проектом по созданию вакцины руководит вирусолог Владимир Оберемок, в своих публикациях в научном журнале Inflammation Research он обосновывал принцип разработки вакцины на основе фрагмента нуклеиновой кислоты коронавируса.

В данный момент существует четыре поколения вакцин. Мы пытаемся создать вакцину последнего, четвёртого, поколения на основе фрагмента ДНК коронавируса. Это принципиально новое решение, которое никто, кроме нас, не предложил, — приводит издание слова одного из участников проекта, проректора по науке Крымского федерального университета Анатолия Кубышкина.

Последние три недели исследователи тестируют препарат на двух кроликах — Джеймсе и Фиппсе. Два раза в неделю им вводят сыворотку и следят за реакцией животных. Отмечается, что один из кроликов тяжелее переносит последствия вакцины, однако начиная со второй недели испытаний, реакция зверей на препарат стала менее заметной.

Учёные ждут, что спустя некоторое время организмы животных выработают антитела к коронавирусу.

В случае успеха испытаний на животных специалисты планируют провести первые тесты на добровольцах. Первыми волонтёрами станут сами участники проекта по разработке вакцины.

Издание пишет, что разработкой вакцины специалисты занимаются в свободное от основной работы время на голом энтузиазме.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению доктора медицинских наук Ирины Шестаковой, для победы над коронавирусом необходимо вакцинировать не менее 75% населения, чтобы свести к нулю риски новых вспышек заболевания.