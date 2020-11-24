Медик назвала условие, при котором можно будет говорить о победе над COVID

https://static.news.ru/photo/4a363e30-2e64-11eb-b34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук Ирина Шестакова считает, что вакцинация даст серьёзный толчок в борьбе с коронавирусом, однако просто выхода вакцины на рынок, по её мнению, не достаточно, чтобы констатировать победу над заболеванием.

Так, даже при 100-процентной эффективности вакцины, если прививки сделают 50% населения, — это не поможет полностью остановить распространение коронавирусной инфекции, уверена она.

Разговор идёт о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70% эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить эпидемию, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Она отмечает, что до тех пор, пока хотя бы 75% людей не получат иммунитет от COVID-19, будет сохраняться угроза новых вспышек.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о включении вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, чтобы доступ к прививкам был у всех желающих жителей России.

В РФПИ заявляли, что на международном рынке стоимость одной дозы первой российской вакцины «Спутник V» составит меньше $10, а для жителей РФ она будет бесплатной.