Стоимость дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет ниже $10

https://static.news.ru/photo/731f2708-2e50-11eb-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Стоимость российской вакцины «Спутник V» для международных рынков с февраля 2021 года составит менее $10 за дозу, что составляет менее $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, «Спутник V» будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности, — цитирует ТАСС сообщение РФПИ.

Также в фонде подчеркнули, что для россиян прививка будет полностью бесплатной.

Фармкомпания Pfizer, у которой планируют закупать вакцину власти США, оценивает свою вакцину в $19,5 за одну дозу. Американская биотехнологическая компания Moderna Inc., которая планирует выпустить до 20 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года, планирует продавать их по цене в $25–37. Европейская AstraZeneca, в свою очередь, объявляла, что до окончания пандемии коронавируса предложит свою вакцину по некоммерческой цене в $3 за дозу.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» выше 90%. В России также готовятся к выпуску в массовое производство ещё два препарата для вакцинации от COVID-19.