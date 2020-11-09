Минздрав оценил эффективность вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/de93d690-22a3-11eb-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Эффективность препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции составляет более 90%. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%, — цитирует Драпкину РИА Новости.

Она подчеркнула, что появление ещё одной эффективной вакцины является хорошей новостью для всех.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России идёт вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» среди групп высокого риска, к которым в том числе относятся медики.

Ранее производители вакцины Pfizer сообщили, что она демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В них приняли участие 43,5 тысячи добровольцев, которые не болели коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, в России начались испытания объединённой вакцины против гриппа и COVID-19. Исследования на животных проходят в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Специалисты учреждения разрабатывают препарат на основе рекомбинантного вируса гриппа А, который стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и COVID-19.