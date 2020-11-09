Гинцбург рассказал о вакцинации от коронавируса среди групп высокого риска

https://static.news.ru/photo/ba477a8a-2299-11eb-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России активно идёт вакцинация от коронавирусной инфекции среди групп высокого риска, прежде всего медиков. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В нашей стране уже активно идёт вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения, — прежде всего медицинских работников. Идёт масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее в Минздраве рассказали, что партии вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, поступающие в регионы, предназначены для людей из групп риска. Отмечается, что в первую очередь препарат получают медицинские работники.

«Спутник V» — первая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. Она проходит этап пострегистрационных исследований. Ещё одна вакцина, под названием «ЭпиВакКорона», была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», она также отправлена на пострегистрационные исследования. Третья вакцина, создаваемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, проходит стадию клинических испытаний, она может быть зарегистрирована до конца года.

Как писал NEWS.ru, Россия представит «Спутник V» для регистрации в Израиле. Об этом рассказал генеральный директор медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме профессор Зеев Ротштейн.