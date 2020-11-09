Вакцина Pfizer от COVID-19 показывает более 90% эффективности

https://static.news.ru/photo/3a45dfca-2299-11eb-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marta FernÃ¡Ndez Jara/Global Look Press

Вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом.

Первые результаты нашего исследования вакцины против COVID-19 являются первым доказательством, что наша вакцина способна предотвратить COVID-19, — заявил главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

Как говорится в официальном сообщении компании, профилактика проходит в два этапа. При этом эффективность препарата выше 90% достигается через неделю после второй дозы вакцины. Учёные подчеркнули, что по итогам промежуточных испытаний им не удалось обнаружить какие-либо побочные эффекты от препарата.

В Pfizer уточнили, что испытания продолжатся, пока количество заражений COVID среди испытуемых не достигнет 164. Пока известно о 94 подтверждённых случаях заражения коронавирусом среди добровольцев.

Как писал NEWS.ru, вакцину от COVID-19, разрабатываемую центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, могут начать производить в феврале 2021 года. В октябре тестирование вакцины началось на группах добровольцев в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске. После получения данных по безопасности и эффективности препарата специалисты начнут подготовку производства препарата для его массового использования.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш заявил, что пик «гонки за вакцинами» ожидается в начале следующего года. Он отметил, что в этот период появятся первые отчёты о третьих фазах целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V».