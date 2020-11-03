В России начались испытания объединённой вакцины против гриппа и COVID-19

https://static.news.ru/photo/58d7e138-1db5-11eb-a46a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина, которая сможет защищать человека одновременно от гриппа и новой коронавирусной инфекции, уже проходит исследования на лабораторных животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Специалисты учреждения разрабатывают препарат на основе рекомбинантного вируса гриппа А, который стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и COVID-19.

Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких отечественных вакцин против коронавируса предоставляет «возможность манёвра». Медики смогут использовать именно тот препарат, который в каждом конкретном случае лучше подходит пациенту.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» (центр имени Гамалеи) была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Её производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

По данным на 3 ноября, в РФ за 24 часа выявлены 18 648 новых случаев COVID-19 в 85 российских регионах. Общее число инфицированных достигло 1 673 686. Жертвами болезни стали 355 человек. В общей сложности зафиксированы 28 828 летальных исходов. За сутки выздоровел 15 331 человек. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 1 251 364 пациента, писал NEWS.ru.