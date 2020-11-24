Вакцину от коронавируса внесли в перечень жизненно важных препаратов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Распоряжение о включении вакцин от COVID-19 в перечень жизненно важных препаратов подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Вакцины войдут в перечень в начале декабря 2020 года и таким образом будет обеспечена их доступность. При этом отмечается, что с 2021 года список жизненно необходимых препаратов расширят до 788 лекарств.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Массовая вакцинация россиян первой российской вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.

Вторая вакцина, созданная в РФ, — «ЭпиВакКорона». Она была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. У всех добровольцев, получивших препарат «ЭпиВакКорона», появились антитела к коронавирусной инфекции. Его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований, заявили в центре «Вектор». Побочные эффекты были зафиксированы у шести добровольцев. Они проявились в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что Россия готова делиться с другими странами своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины.