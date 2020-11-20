СМИ: массовую вакцинацию в РФ начнут в течение двух недель

https://static.news.ru/photo/834c920e-2b36-11eb-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти планируют начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса в течение двух недель. Для этого будет использоваться препарат «Спутник V», который ещё проходит третий этап испытаний.

Массовая вакцинация — речь идёт о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя — начнётся в течение двух недель. В принципе, всё к этому готово, — сообщил журналистам «Интерфакс» анонимный источник.

Он не исключил, что процесс начнётся уже на следующей неделе (23–29 ноября). Для этих целей будет получено примерно 300 тысяч доз вакцины подтверждённого качества, однако для массовой вакцинации используют только часть запаса.

Базовым регионом для старта использования препарата гражданами, не входящими в группу риска, станет Москва.

Власти столицы уже развернули пункты вакцинации, — отметил информатор.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию, заявил в ходе онлайн-брифинга директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.