Путин заявил о готовности поделиться опытом по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/bdfd61c8-2e4a-11eb-ba9f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия готова делиться с другими странами своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Как напомнил российский лидер, в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V», зарегистрирована и вторая — «ЭпиВакКорона».

Главное теперь — наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации. На подходе и третья наша вакцина. Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент также рассказал, что с несколькими странами уже прорабатываются вопросы организации производства российской вакцины на производственной базе российских партнёров.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Массовая вакцинация россиян первой российской вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.

Вторая вакцина, созданная в РФ, — «ЭпиВакКорона». Она была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. У всех добровольцев, получивших препарат «ЭпиВакКорона», появились антитела к коронавирусной инфекции. Его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований, заявили в центре «Вектор». Побочные эффекты были зафиксированы у шести добровольцев. Они проявились в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции.

Как писал NEWS.ru, вакцина от COVID-19 защищает не от заболевания коронавирусом, а от тяжёлого течения болезни и смерти, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.