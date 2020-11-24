Попова пояснила, от чего может защитить вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d357b4a-2e43-11eb-8a66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от COVID-19 защищает не от заболевания коронавирусом, а от тяжёлого течения болезни и смерти, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Она защищает от тяжёлого течения и смерти от заболевания. Вакцина — не скафандр, это не изоляция от внешнего мира, — цитирует РИА Новости Попову.

На пресс-конференции она также отметила, что «российская вакцинология» имеет очень хорошую историю и вакцины РФ признаются во всём мире.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в 2021 году и она будет добровольной.

С момента госрегистрации «Спутника V» в гражданский оборот уже выпущено более 117 тысяч доз этой вакцины, производители планируют произвести до конца года более 2 млн доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников. Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение Минздрава на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», параллельно с этим начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.