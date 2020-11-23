Добровольная массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнётся с 2021 года

https://static.news.ru/photo/b84cf220-2e2c-11eb-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В гражданский оборот уже выпущено порядка 120 тыс. доз вакцины «Спутник V», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в 2021 году и она будет добровольной.

Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу ещё раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер, — цитирует РИА Новости Голикову.

Выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, вице-премьер сообщила, что против коронавируса на сегодняшний день в РФ зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ещё одна вакцина проходит стадию клинических исследований в научном центре им. Чумакова, их планируется завершить до конца декабря.

С момента государственной регистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца года более 2 млн доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников, — заявила Голикова.

Она также отметила, что 18 ноября получено разрешение Минздрава на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Как писал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России в данный момент усложняется. По словам Татьяны Голиковой, уровень распространения коронавируса в РФ резко вырос с 1 октября. С указанной даты по текущий момент суточный показатель прироста увеличился в 2,8 раза, а именно — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения. Кроме того, Голикова сказала, что в 23 субъектах РФ заболеваемость превышает уровень страны.