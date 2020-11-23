Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется

https://static.news.ru/photo/fa1ef04e-2e28-11eb-b420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России в данный момент усложняется. С таким заявлением во вторник, 24 ноября, выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что к сегодняшнему дню с начала пандемии в стране выявили более 2,13 млн случаев заражения COVID-19. По словам вице-премьера, уровень распространения коронавируса в РФ резко вырос с 1 октября. С указанной даты по текущий момент суточный показатель прироста увеличился в 2,8 раза, а именно — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.

Кроме того, Голикова сказала, что в 23 субъектах РФ заболеваемость превышает уровень страны.

К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Исходя из последних обнародованных федеральным оперативным штабом сведений, в России с начала пандемии COVID-19 заразились 2 114 502 человека, 1 611 445 пациентов выздоровели, 36 540 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, властям регионов России, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, необходимо быстрее ввести дополнительные ограничения. С таким предложением на совещании президента РФ Владимира Путина выступила вице-премьер Татьяна Голикова.