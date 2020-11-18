Голикова призвала ввести новые ограничения из-за коронавируса в регионах

https://static.news.ru/photo/ae89a694-2999-11eb-b238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Властям регионов России, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, необходимо быстрее ввести дополнительные ограничения. С таким предложением на совещании президента РФ Владимира Путина выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ещё раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере ограничительные мероприятия, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время, — заявила зампред правительства.

По её словам, в тех субъектах, где введены ограничения, а жители соблюдают меры безопасности, происходит эпидемиологическая стабилизация — стихает процесс распространения COVID-19, наблюдается меньше напряжённости со свободными койками в больницах.

Голикова подчеркнула, что наиболее критичная ситуация по коронавирусу сложилась в десяти регионах, занятость коечного фонда там превысила 90%. Среди них — Мордовия, Чувашия, Орловская, Иркутская, Омская, Ивановская, Пензенская, Самарская области, Севастополь, Коми.

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом на территории России складывается непросто. Политик отметил, что проблема COVID-19 всегда будет так или иначе оставаться в поле зрения.

По данным на 18 ноября, российские врачи за сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998. Темп прироста составляет 1,1%. Наибольшее число заражённых выявили в Москве — 4174. Следом по количеству заболевших следуют Санкт-Петербург (2215) и Подмосковье (864). Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек. Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов, писал NEWS.ru.