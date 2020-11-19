Появление антител зафиксировано у всех привитых вакциной «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/46eb62b2-2b05-11eb-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У всех добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», появились антитела COVID-19. Об этом заявили в центре «Вектор», где был разработан препарат.

Там добавили, что клеточный иммунитет сформировался у большинства получивших вакцину. Однако его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований.

Что касается побочных эффектов, то они имели место только у шести добровольцев. Появились они в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции, сообщает «Интерфакс».

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в середине октября. Она является второй российской вакциной от коронавируса (первая — «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи). Пострегистрационные испытания препарата стартовали 18 ноября. Центр «Вектор» планирует задействовать в них подростков в возрасте от 14 до 17 лет, а также полторы сотни добровольцев старше 60 лет. Предполагается, что массовая вакцинация россиян «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году. Она будет бесплатной.

Ранее NEWS.ru писал, что «Вектор» занимается созданием ещё трёх вакцин от коронавируса. В настоящее время разработки находятся на различных этапах исследования.