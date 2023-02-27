В Крыму произошло землетрясение Сейсмолог Вольфман сообщил о землетрясении магнитудой 3,5 у берегов Крыма

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Молодой человек на пляже в поселке Гурзуф, Крым

Неподалеку от побережья Крыма в акватории Черного моря произошло землетрясение магнитудой 3,5, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман. По его словам, глубина залегания очага составила 31 км. Слабые последствия катаклизма можно было заметить в Алуште и Гурзуфе.

В Черном море, в районе Гурзуф — Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр. Ощущалось слабо в Гурзуфе и Алуште, — отметил Вольфман.

Накануне в Охотском море возле Курильских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. В Единой геофизической службе РАН отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах на юго-запад от села Головнино на острове Кунашир. Глубина залегания очага составила 63 километра.

Замрук по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН Рубен Татевосян ранее рассказал NEWS.ru, угрожает ли Кавказу землетрясение. По его словам, Кавказ находится в другой сейсмической зоне, поэтому связывать землетрясения в районе Большого Кавказа и в Закавказье с катаклизмом в Турции было бы неверно. Он напомнил, что «после того — не означает вследствие того», и призвал не делать далекоидущих прогнозов.