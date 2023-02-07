Сейсмолог рассказал, угрожает ли Кавказу землетрясение Сейсмолог Татевосян сообщил, что землетрясений на Кавказе ждать не следует

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Кавказ находится в другой сейсмической зоне, поэтому связывать землетрясения в районе Большого Кавказа и в Закавказье с катаклизмом в Турции было бы неверно, рассказал NEWS.ru заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН Рубен Татевосян. Он напомнил, что «после того — не означает вследствие того», и призвал не делать далеко идущих прогнозов.

Сейчас многие опасаются, что землетрясение в юго-восточной Турции спровоцируют подземные толчки в других сейсмотектонических зонах, например на Кавказе. Однако подобные предположения вряд ли имеют достаточное основание. Кавказ — отдельная сейсмическая зона, и хотя там бывают подземные толчки, в том числе и очень разрушительные, достаточно вспомнить подземные толчки в Дагестане в 1970 году или Спитакское землетрясение 1988 года, однако это не значит, что они связаны с регионом юго-восточной Турции, — сказал Татевосян.

Конечно, на Кавказе и в Закавказье могут произойти подземные толчки, но в настоящий момент информации о возможном землетрясении в том регионе не имеется, отметил эксперт.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения. Первое, магнитудой 7,8 — с эпицентром в провинции Газинатеп, второе — в провинции Кахраманмараш, его магнитуда составила 7,5. По данным властей, число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 3,7 тысячи, в Сирии их более 1,5 тысячи. Количество пострадавших и оставшихся без крова исчисляется десятками тысяч.