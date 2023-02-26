Возле Курил произошло ощутимое землетрясение Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Охотском море возле Курил

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Охотском море козле Курильских островов в ночь на воскресенье, 26 февраля, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Там отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Эпицентр подземных толков находился в 102 километрах на юго-запад от села Головнино на острое Кунашир. Глубина залегания очага составила 63 километра.

Поземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители города Южно-Курильска (о. Кунашир), силой до трех баллов — жители села Малокурильское (о. Шикотан), — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,5. Землетрясение зафиксировали 25 февраля около 21:24 по местному времени (00:24 26 февраля мск). Информации об угрозе цунами после землетрясения не поступала. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Также стало известно, что в ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.