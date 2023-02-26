Землетрясение произошло в Папуа - Новой Гвинее Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Его магнитуда составила 6,5. Землетрясение зафиксировали 25 февраля около 21:24 по местному времени (00:24 26 февраля мск).

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 58 километрах на юго-восток от города Кандриан, очаг залегал на глубине 65 километров.

Информации об угрозе цунами после землетрясения не поступала. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Ранее глава департамента по минимизации рисков турецкого управления по ЧС Орхан Татар сообщил, что в Турции до сих пор происходят афтершоки после крупных землетрясений на юго-востоке страны. По его словам, за сутки зафиксировано 9470 подземных толчков. 25 февраля в стране зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6.

Также сообщалось, что в ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.