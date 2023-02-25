В Турции произошло новое землетрясение Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в турецкой Малатье

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки зарегистрировали около 23:25 по местному времени (совпадает с московским).

В Турции произошло новое землетрясение, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, очаг землетрясения находился на глубине 7 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано 23 февраля. Толчки ощущались в провинции Хатай. Эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 километра. Магнитуда очередного землетрясения в Турции составила 5,0. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке страны. Оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Общее количество погибших превысило 43,5 тысячи человек.