В Турции произошло около 10 тысяч подземных толчков В Турции заявили, что ощущают афтершоки каждые три минуты

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции до сих пор происходят афтершоки после крупных землетрясений на юго-востоке страны, сообщил глава департамента по минимизации рисков турецкого управления по ЧС Орхан Татар. По его словам, за сутки зафиксировано 9470 подземных толчков. 25 февраля в стране зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6.

Мы по-прежнему фиксируем афтершоки раз в три минуты после землетрясений на юго-востоке Турции. Было зафиксировано 9470 афтершоков, — цитирует Татара ТАСС.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 55 км к северу от провинции Кахраманмараш, в которой проживают около 376 тысяч человек, и в 19 км от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине 5 км.

Ранее в ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.

Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано 23 февраля. Толчки ощущались в провинции Хатай. Эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Магнитуда очередного землетрясения в Турции составила 5,0. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.