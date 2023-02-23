В Турции произошло еще одно землетрясение

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

На территории Турции в четверг, 23 февраля, произошло еще одно землетрясение. На этот раз толчки были зафиксированы в провинции Хатай, передает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Информация о пострадавших и разрушениях в результате ЧП к настоящему моменту отсутствует.

В Управлении подчеркнули, что эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 километра. Отмечается, что магнитуда очередного землетрясения в Турции составила 5,0.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке страны. Как отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Как сказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, общее количество погибших превысило 43,5 тысячи человек.

Ранее в четверг стало известно, что в течение суток на востоке Таджикистана было зафиксировано восемь землетрясений, передает комитет по чрезвычайным ситуациям страны. В ведомстве подчеркнули, что катаклизмы не привели к разрушениям, в результате произошедшего никто не пострадал.