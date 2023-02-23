Восемь землетрясений произошло в Таджикистане за сутки

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look press

В течение суток на востоке Таджикистана было зафиксировано восемь землетрясений, передает комитет по чрезвычайным ситуациям страны. В ведомстве подчеркнули, что катаклизмы не привели к разрушениям, в результате произошедшего никто не пострадал. Первые толчки случились в 05:37 по местному времени: эпицентр находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района, магнитуда там составила 6,8.

В КЧС указали, что афтершоки ощущались после землетрясения в 05:55 по местному времени. Эпицентр находился в 86 километрах к западу от центра Мургаба, магнитуда там составила 5,0. Еще шесть землетрясений были зафиксированы в период с 06:06 до 13:01 по местному времени. Эпицентр находился находился в горах и в безлюдной местности между центром Мургабского района и Сарезским озером.

Система мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений, то есть на сегодняшней день приток — 39 кубометров в секунду, — подчеркнули в комитете.

В Душанбе было зафиксировано землетрясение магнитудой 2–3. Разрушений нет, никто не пострадал.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Как сказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, общее количество погибших превысило 43,5 тысячи человек.