В Крыму построят новую трассу, которая улучшит транспортную ситуацию В Крыму объявили о строительстве новой автотрассы Керчь-Джанкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму начались подготовительные работы по строительству новой автотрассы Керчь-Джанкой, магистраль позволит сократить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Как уточняет издание, политик написал в соцсетях, что новая трасса улучшит транспортную ситуацию на полуострове.

По словам Аксенова, дорога позволит разгрузить центр Крыма от грузовиков и сократить время доставки товаров конечным потребителям в республике. Кроме того, благодаря новой трассе сократится путь из Херсонской области через Крымский мост на Кубань.

Издание уточняет, что в настоящее время специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства дороги и количество полос движения. После завершения этого этапа план строительства представят на рассмотрение федерального правительства.

Ранее президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников предприятий, которые участвовали в восстановлении Крымского моста после теракта, совершенного в октябре прошлого года. Тогда в результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелись семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.