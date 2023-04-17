Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

Завершение работ по надвижке автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников ряда предприятий, которые участвовали в восстановлении Крымского моста после теракта, совершенного в октябре прошлого года. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Также были награждены сотрудники предприятий, которые занимались строительством мостовых переходов между РФ и Китаем.

В частности, почетные грамоты от Путина получили сотрудники компаний «Дороги и мосты», «МТСМ-Сервис», Дорожная строительная компания и «Бамтоннельстрой-мост».

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.

В СК РФ подтвердили версию о том, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы. Установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к взрыву бомбы, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее Путин заявил, что восстановление Крымского моста после террористической атаки в октябре 2022 года продолжается. По его словам, полный ремонт объекта будет завершен в срок.