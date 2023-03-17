Путин рассказал о состоянии Крымского моста после теракта Путин: восстановление Крымского моста после теракта продолжается и завершится в срок

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крым. Мост через Керченский пролив

Восстановление Крымского моста после террористической атаки в октябре 2022 года продолжается, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, полный ремонт объекта будет завершен в срок.

За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля. <...> Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок, — сказал президент.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет отремонтирована в течение четырех месяцев, до июля 2023 года. При этом он рассчитывает, что работы удастся завершить намного раньше намеченных сроков. Он напомнил, что автомобильное полотно было сдано в эксплуатацию с опережением сроков.

23 февраля автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, это произошло раньше запланированного срока: ожидалось, что открытие всех полос состоится только через 39 дней.