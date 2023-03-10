Стало известно, когда Крымский мост починят до конца Аксенов: железнодорожная часть Крымского моста будет починена до июля 2023 года

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Железнодорожная часть Крымского моста будет отремонтирована в течение четырех месяцев, до июля 2023 года, заявил в беседе с РИА Новости глава полуострова Сергей Аксенов. При этом он рассчитывает, что работы удастся завершить намного раньше намеченных сроков. Он напомнил, что автомобильное полотно было сдано в эксплуатацию с опережением сроков.

В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока. <...> То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально как минимум должно быть к июлю, но еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше, — сказал глава Крыма.

23 февраля автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, это произошло раньше запланированного срока: ожидалось, что открытие всех полос состоится только через 39 дней.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.