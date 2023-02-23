Крымский мост раньше срока полностью открыли для движения машин

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост открыли для автомобильного движения по всем полосам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Это произошло раньше запланированного срока. Ожидалось, что открытие по всем полосам состоится еще только через 39 дней, передает РИА Новости.

После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам, — сообщил Марат Хуснуллин.

Отмечается, что старт движению по переправе уже дан.

Также Хуснуллин рассказал, что завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле. По его словам, специалисты трудятся в круглосуточном режиме. В работах задействованы 305 человек и 32 единицы техники, весь необходимый объем металлоконструкций уже поставлен, добавил вице-премьер.

Ранее в СК РФ подтвердили версию о том, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы. Установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к взрыву бомбы, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.