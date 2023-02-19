Бастрыкин подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту Бастрыкин: к теракту на Крымском посту причастны 12 людей из Украины, Армении, Грузии и РФ

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС

Пожар на Крымском мосту

В СК РФ подтвердили версию о том, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы. Установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к взрыву бомбы, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. По его словам, среди соучастников подрыва есть граждане Украины, Армении, Грузии и России

В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы, — заявил Бастрыкин.

Восемь из двенадцати человек уже находятся под стражей. Следствие продолжает изучать улики и доказательства, отметил Бастрыкин.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению, — сказал председатель СКР.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей троим обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту. Александр Былин, Дмитрий Тяжелых и Олег Антипов останутся под арестом как минимум до 8 марта. Тогда следователь заявил в суде, что организаторы теракта пока не установлены.

Ранее сообщалось, что семьи жертв теракта на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего. На эти цели правительство выделило МЧС РФ финансы из резервного фонда.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.