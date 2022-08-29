В Красноярском крае мужчина надругался над десятилетней школьницей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ачинске Красноярского края 45-летний мужчина напал на десятилетнюю школьницу и надругался над ней в подъезде, передает Lenta.ru. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в действиях сексуального характера против ребенка, не достигшего 14 лет.

Мужчина заметил девочку возле магазина и начал за ней следить. Он прошел за школьницей в подъезд и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Обвиняемый потрогал ребенка за интимные места и убежал, когда услышал шум в подъезде.

Вернувшись домой, девочка рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера против ребенка, не достигшего 14 лет (часть 4 статьи 132 УК РФ). Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Сейчас жителя Ачинска заключили под стражу, в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее в Москве после приема у гинеколога в анализах 10-летней девочки обнаружилось большое количество спермы. В женскую консультацию ребенка привела мама, которая при этом не стала заявлять в полицию, к сотрудникам правоохранительных органов обратились сами врачи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в настоящий момент ведутся поиски семьи.