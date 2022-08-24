В Москве разыскивают 10-летнюю изнасилованную девочку и ее мать

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Следователи из Москвы возбудили уголовное дело по факту изнасилования 10-летней девочки, сообщает «МК». Поводом для разбирательств послужило обнаружение в анализах школьницы большого количества спермы. Отмечается, что в полицию обратилась не мать, а сами врачи. В настоящий момент ведутся поиски семьи.

По данным издания, 19 августа 31-летняя женщина привела свою дочь в одну из клиник в столичном Коптево. По ее словам, девочка жаловалась на боли по гинекологической линии. У нее дважды были взяты анализы, и в обоих случаях было обнаружено большое количество спермы. Мать решила не заявлять в полицию, о произошедшем сообщили сами медики. По факту обнаруженного возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования, провели обыск в квартире, где живет ребенок. Там, в частности, обнаружили игрушки для взрослых. В настоящее время полицейские пытаются установить местонахождение девочки. Со слов врача клиники, женщина говорила, что собирается с дочерью в отпуск, — уточняется в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков. По предварительным данным, над школьницами 14–15 лет надругался дядя одной из пострадавших. В настоящее время мужчина находится в ИВС.