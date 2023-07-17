В Красноярске задержали двух мужчин, предлагавших Митволю мягкий приговор В Красноярске задержали двух мужчин, предлагавших Олегу Митволю мягкий приговор за 100 млн рублей

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Олег Митволь

В Красноярске задержали двух мужчин, которые предлагали председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» и экс-префекту САО Олегу Митволю смягчение приговора за 100 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что в отношении задержанных ведутся следственные действия, вскоре им определят меры пресечения.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении, — заявил один из источников.

Ранее пятый апелляционный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения Олегу Митволю. Обвиняемого в хищении 900 млн рублей выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест в Красноярск. 23 марта Центральный районный суд Красноярска продлевал Митволю арест до 24 мая 2023 года. Он является основным фигурантом дела о хищении средств, которые выделяли на строительство метрополитена в Красноярске.

Митволь был задержан в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково, откуда чиновник собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. 2 февраля 2023 года Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу.