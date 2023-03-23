Митволю продлили арест по делу о хищении в Красноярске Суд продлил арест Олегу Митволю по делу о хищении при строительстве метро в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный районный суд Красноярска продлили арест председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю. Он будет находиться под стражей до 24 мая 2023 года. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Центральный районный суд г. Красноярска продлил меру пресечения Олегу Митволю в виде заключения под стражу до 24 мая 2023 года включительно, — говорится в сообщении.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был задержан в июне 2022 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Внуково, откуда собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Он является основным фигурантом дела о хищении 950 млн рублей. Эти средства были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске.

В начале февраля стало известно, что Митволя поместили в тюремную больницу. По данным СМИ, у него резко ухудшилось состояние. Перед этим бывший чиновник был переведен в холодную камеру, где отсутствовали унитаз и горячая вода, отмечает издание.