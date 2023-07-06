Обвиненный в хищении 900 млн рублей чиновник вышел из СИЗО Обвиняемого в хищении 900 млн рублей экс-префекта САО Митволя перевели под домашний арест

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Олег Митволь

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» и бывшему префекту САО Москвы Олегу Митволю, сообщил его адвокат агентству ТАСС. Обвиняемого в хищении 900 млн рублей выпустят из СИЗО и отправят под домашний арест в Красноярск.

5 июля Пятый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционные жалобы защитников Митволя <...> о продлении <...> срока содержания под стражей. Суд решение отменил и принял новое, в котором <...> отправил его под домашний арест в Красноярске, — отметил адвокат обвиняемого.

23 марта Центральный районный суд Красноярска продлевал Митволю арест до 24 мая 2023 года. Он является основным фигурантом дела о хищении средств, которые выделяли на строительство метрополитена в Красноярске.

Митволь был задержан в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково, откуда чиновник собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. 2 февраля 2023 года Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу.