29 ноября 2025 в 12:34

В Краснодарском крае полыхает лес

В Туапсинском муниципальном округе горит 1 га леса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лесной пожар вспыхнул в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа, сообщает оперштаб Краснодарского края. По предварительным данным, его площадь составила 1 га. Тушение осложняется тем, что возгорание произошло в труднодоступной местности.

Возгорание на площади 1 гектар зафиксировали системой «Лесохранитель». Тушение осуществляют специалисты Краевого лесопожарного центра. Пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому специалистам приходится добираться пешком и на квадроциклах, — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки беспилотника. Предварительно, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования, резервуары не пострадали.

До этого вспыхнул пожар в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Погибших и пострадавших нет. площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров.

Также участник специальной военной операции лишился жилья и имущества при пожаре. Сотрудница Штаба уполномоченного по правам человека в Якутии Сардана Гурьева заявила, что пострадавшему бойцу будет оказана вся необходимая помощь.

пожары
возгорания
пожарные
леса
