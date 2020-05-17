В КБР пересчитают доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/bfdf35c6-982b-11ea-b40f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минздраве Кабардино-Балкарской Республики сообщили, что до 19 мая всем медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, пересчитают и выдадут обещанные президентом стимулирующие выплаты. В Минздраве признали, что ранее доплата начислялась только за фактически отработанное время.

Размер стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в рамках «президентских» выплат, будет пересмотрен, — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава КБР.

Уточняется, что перерасчёт стал возможен благодаря поправкам, которые внесло правительство РФ в своё постановление о стимулирующих выплатах от 12 апреля, исключив из него слова «за фактически отработанное время». Регионам на осуществление этих доплат уже выделены дополнительные средства, субсидия для КБР составила 129 млн рублей.

В настоящее время проводится работа по начислению. До 19 мая выплаты должны быть произведены всеми медорганизациями, — подчеркнули в Минздраве.

Как писал NEWS.ru, следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после жалоб медиков на то, что они не в полном объёме получили доплаты за работу с больными коронавирусом. Соответствующие сообщения от представителей младшего медицинского персонала ранее появились в соцсетях. В частности, медики говорили, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат им начислили по 17 тысяч рублей. Ранее региональный Минздрав обещал, что проведёт проверку этих сведений в одном из госпиталей, откуда поступали жалобы.

11 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке поручил губернаторам сделать всё для того, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.