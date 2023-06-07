В Харьковской области заявили о взрывах у аммиакопровода Власти Харьковской области сообщили о взрывах в районе аммиакопровода

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Возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов, написал в своем Telegram-канале глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что взрывы произошли около насосной станции близ села Максютовка.

Зафиксировано 6 прилетов в район насосной станции возле с. Мариуполь. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая, — написал Синегубов.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

В ночь на 4 июня руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что три человека получили ранения в ходе обстрела Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что осколками сбитых ракет были повреждены жилые строения дачного кооператива поселка городского типа Мирный Мелитопольского района.

3 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Бердянску шесть ракет. По данным Рогова, ракеты были перехвачены системами ПВО.