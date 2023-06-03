ВСУ выпустили по Бердянску шесть ракет

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины выпустили по Бердянску шесть ракет, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны.

Около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. <...> По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО — сбиты шесть ракет, — говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что ракеты противника были перехвачены и уничтожены.

Ранее в Запорожской области в поселке Михайловка произошел теракт, который привел к гибели владельца местного кафе Сергея Дидоводюка. Рогов сообщил, что автомобиль предпринимателя был взорван. В тот момент в машине находились четыре человека.

До этого девять человек пострадали в результате удара по морскому порту в Бердянске. В городе сработала система ПВО. Рогов уточнил, что обстрел со стороны ВСУ велся британскими ракетами Storm Shadow.