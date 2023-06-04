Три человека пострадали при ракетной атаке на Мелитополь

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency|Global Look Press

Три человека получили ранения в субботу, 3 июня, в ходе обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Пострадавшим помогают медики.

Последствия обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. Осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива поселка городского типа Мирный Мелитопольского района. По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь, — написал Рогов.

Накануне вечером оперативные службы Запорожской области сообщили, что в районе северного выезда из Мелитополя прозвучал ряд взрывов.

Также 3 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Бердянску шесть ракет. По данным Рогова, ракеты были перехвачены системами ПВО.

Ранее в Запорожской области в поселке Михайловка произошел теракт, который привел к гибели владельца местного кафе Сергея Дидоводюка. Рогов сообщил, что автомобиль предпринимателя был взорван. В тот момент в машине находились четыре человека.