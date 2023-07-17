В Чечне сотрудница известного банка напала на коллегу со стеклянной чашкой В одном из чеченских филиалов Сбербанка произошла кровавая драка между сотрудницами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В филиале Сбербанка, расположенном в чеченской станице Наурской, произошла драка между двумя сотрудницами, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, одна из них — Хава Атабаева — получила резаную рану на лбу, ранение руки и сломанный палец. Потерпевшая обратилась в полицию, однако позже отозвала заявление после получения извинений.

Как отмечает канал, сотрудница Бэлла Ахаева разговаривала по телефону, в то время как ее коллега Хава Атабаева сделала ей замечание. Девушки начали ссориться, затем Ахаева взяла стеклянную кружку и ударила Атабаевой в голову.

Ранее на Кубани уличный музыкант, защищаясь от напавшего незнакомца, откусил ему ухо во время драки. Прохожему не понравился репертуар, который исполняли молодые люди. Он высказал это в грубой форме и пнул чехол от гитары с деньгами, из-за чего и завязалась драка. У него на тот момент просто не оставалось выбора. Незнакомец схватил молодого человека, из-за чего тот не мог выбраться, поэтому парень решил укусить мужчину. Музыкант уточнил, что откусывать ухо не планировал.

Пострадавший мужчина после произошедшего обратился в больницу. Там его направили в полицию, но заявление он писать не стал. Подросток отметил, что это может быть связано с тем, что он несовершеннолетний. Парень подчеркнул, что с ним также связывались правоохранители.