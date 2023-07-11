Уличный музыкант откусил ухо мужчине во время драки На Кубани уличный музыкант откусил ухо мужчине во время драки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горячем Ключе уличный музыкант, защищаясь от напавшего незнакомца, откусил ему ухо во время драки. Прохожему не понравился репертуар, который исполняли молодые люди. Он высказал это в грубой форме и пнул чехол от гитары с деньгами, из-за чего и завязалась драка. Как рассказал «Газете.Ru» сам подросток, у него на тот момент просто не оставалось выбора. Незнакомец схватил молодого человека, из-за чего тот не мог выбраться, поэтому парень решил укусить мужчину. Музыкант уточнил, что откусывать ухо не планировал.

В моменте драки он меня схватил и я не мог дышать. Единственное, что я смог сделать, это укусить за ухо. Но я не хотел его откусывать. Я хотел просто укусить, чтобы он меня отпустил. Но так получилось, что он меня оттолкнул и его ухо осталось у меня во рту, — пояснил участник драки.

Он добавил, что напавший на него мужчина после произошедшего обратился в больницу. Там его направили в полицию, но заявление он писать не стал. Подросток отметил, что это может быть связано с тем, что он несовершеннолетний. Парень подчеркнул, что с ним также связывались правоохранители.

Органы связывались, и я давал показания. В полицию заявлять не собираюсь, если человек, с которым я подрался, сам на меня не подаст, — подчеркнул молодой человек.

В Новокузнецке в мае двум парням, попытавшимся заступиться за подростка, частично откусили ухо и нос. Инцидент произошел на городском рынке. Местные жители передали всю информацию о произошедшем в прокуратуру и СУ СКР по региону.