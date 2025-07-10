Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 15:41

В одном регионе появился фейк о выплатах за отказ от военной службы

Оперштаб Кубани назвал фейком приказ о выплатах аграриям за отказ от службы в ВС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае сельхозпредприятия получили фальшивый приказ, якобы от регионального министерства сельского хозяйства, сообщили в оперштабе региона. Документ с обещанием ежемесячных выплат аграриям, отказавшимся от службы в Вооруженных силах РФ, оказался фейком.

Данный «приказ» – подделка, — подчеркнули в оперштабе.

Согласно тексту рассылки, министерство якобы предлагало финансовую поддержку специалистам сельскохозяйственной отрасли, которые на год отказались от контракта с Минобороны РФ. Однако власти региона уточнили, что ведомство не выпускало подобных приказов и не имеет полномочий для таких выплат. По данным оперштаба, в структуре минсельхоза Кубани нет отдела по работе со СМИ.

Ранее журналист Ксения Собчак предложила сенатору от Свердловской области Александру Высокинскому на спор угадать, какое из сгенерированных нейросетью видео будет настоящим. Так блогер отреагировала на его инициативу отправлять граждан на общественные работы или уборку улиц за репосты фейков. Собчак предложила заняться этим сенатору.

Кубань
выплаты
фейки
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта правда о безграничной власти Ермака на Украине
В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии
Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Миллионы украинцев вернулись в свои дома
Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны
В США раскрыли, чем украинский конфликт закончится для властей в Киеве
«Временная пауза»: Рубио объяснил приостановку помощи Украине
США захотели помочь Украине с системами Patriot за счет союзников
В Госдуме оценили идею давать супругам скидки на места для поцелуев в кино
Автоэксперт объяснил, зачем водителям нужны перчатки
Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера разрыдалась из-за папарации
Депутатов встревожили низкие закупочные цены на яйца
«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин
В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом
Масштабный сбой зафиксирован в работе СБП
Еще один дрон сбили на подлете к Москве
Тяжело переживший развод родителей сын Газманова показал архивное фото
В зоне СВО заметили украинский дрон-камикадзе с колесами из мин
Суд в Кишиневе огласил решение по аресту Гуцул
Рубио заявил о новом подходе России к конфликту на Украине
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.