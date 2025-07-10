В одном регионе появился фейк о выплатах за отказ от военной службы

В одном регионе появился фейк о выплатах за отказ от военной службы Оперштаб Кубани назвал фейком приказ о выплатах аграриям за отказ от службы в ВС

В Краснодарском крае сельхозпредприятия получили фальшивый приказ, якобы от регионального министерства сельского хозяйства, сообщили в оперштабе региона. Документ с обещанием ежемесячных выплат аграриям, отказавшимся от службы в Вооруженных силах РФ, оказался фейком.

Данный «приказ» – подделка, — подчеркнули в оперштабе.

Согласно тексту рассылки, министерство якобы предлагало финансовую поддержку специалистам сельскохозяйственной отрасли, которые на год отказались от контракта с Минобороны РФ. Однако власти региона уточнили, что ведомство не выпускало подобных приказов и не имеет полномочий для таких выплат. По данным оперштаба, в структуре минсельхоза Кубани нет отдела по работе со СМИ.

Ранее журналист Ксения Собчак предложила сенатору от Свердловской области Александру Высокинскому на спор угадать, какое из сгенерированных нейросетью видео будет настоящим. Так блогер отреагировала на его инициативу отправлять граждан на общественные работы или уборку улиц за репосты фейков. Собчак предложила заняться этим сенатору.