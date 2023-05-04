В центре Севастополя раздались «громкие звуки» Развожаев сообщил об учениях систем ПВО в центре Севастополя

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

В центре Севастополя раздались «громкие звуки», сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, там проходят учения систем ПВО, а также профилактические работы в рамках противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).

Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО, — подчеркнул Развожаев.

Накануне сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем в крымской Феодосии. Информацию о работе ПВО также подтвердил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

3 мая сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По данным ведомства, покушения готовились на Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ. Глава полуострова позднее отметил, что покушение готовила та же группа, которая ранее подрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.