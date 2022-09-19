В Бурятии пьяный гонщик прокатился на крыше авто мимо поста ДПС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии пьяный водитель «Тойоты» не справился с управлением, врезался в препятствие, перевернулся и проскользил на крыше своего авто мимо поста ДПС, после чего машина загорелась. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Сотрудникам ДПС удалось быстро вытащить мужчину из горящего автомобиля. Он отделался лишь царапинами и ссадинами. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в Подмосковье на 46-м километре трассы М-5 «Урал» водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию. Погиб 42-летний водитель такси, двое пассажиров других машин госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По словам очевидцев, виновник ДТП двигался на большой скорости в сторону Москвы и в какой-то момент пошел на обгон. После столкновения он развернулся и поехал в обратную сторону по встречной полосе, протаранив еще несколько автомобилей.

Накануне в Краснодарском крае, предположительно, водитель «Газели» сбил насмерть 16 диких кабанов, после чего скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на автодороге М-29 в трех километрах от виадука села Отрадо-Кубанского. Согласно оценкам экспертов, виновник аварии нанес ущерб государству в размере 480 тысяч рублей.