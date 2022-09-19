В Подмосковье водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию В результате аварии погиб человек, двое пострадавших госпитализированы с травмами

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Подмосковье на 46-м километре трассы М-5 «Урал» водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию, сообщает Telegram-канал «112». В аварии погиб 42-летний водитель такси Александр Никишов, двое пассажиров других машин госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Со слов других участников ДТП, виновник аварии, 41-летний Виталий Лютов, двигался на большой скорости в сторону Москвы и в какой-то момент пошел на обгон. После столкновения Лютов поехал в обратную сторону по встречной полосе, протаранив несколько автомобилей.

Предположительно, виновник аварии был пьян. После ДТП Лютов начал вести себя агрессивно, приехавшим на место полицейским пришлось применить наручники.

В ближайшее водителю предстоит пройти медицинской освидетельствование.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы столкнулись автомобили BMW и Ford. В результате ДТП были госпитализированы шестеро детей в возрасте от 6 до 13 лет. BMW врезался в Ford, остановившийся на проезжей части из-за неисправности. По словам водителя BMW, он не увидел стоящий автомобиль.

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