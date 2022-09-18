Шестеро детей попали в больницу после ДТП в Москве

Фото: АГН «Москва»

На северо-востоке Москвы столкнулись автомобили BMW и Ford. В результате ДТП госпитализированы шестеро детей в возрасте от шести до 13 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла в районе Лосиноостровской улицы. BMW врезался в Ford, остановившийся на проезжей части из-за неисправности. По словам водителя BMW, он не увидел стоящий автомобиль.

Момент столкновения был снят камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как движущийся по второй полосе BMW, не сбавляя скорости врезается сзади в стоящий Ford. Все шестеро детей находились во второй машине.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что в ЮАР школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Жертвами аварии стали 19 детей в возрасте от пяти до 12 лет и двое взрослых. Предполагается, что виновником ДТП является водитель грузовика, не справившийся с управлением при обгоне автобуса.