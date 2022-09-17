В ЮАР в аварии с участием школьного автобуса погибли дети В ЮАР в ДТП с участием школьного автобуса погиб 21 человек, включая 19 детей

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В ЮАР в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погиб 21 человек, сообщает Times Live. Отмечается, что жертвами ДТП стали 19 детей и двое взрослых. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус.

Инцидент произошел на скоростной трассе N2 между Понголой и Итшеледжубой в восточной части ЮАР. Водитель грузовика решил обогнать школьный автобус, потерял управление и наехал на него. Как сообщил представитель службы неотложной медицинской помощи Роберт Маккензи, в транспорте находились учащиеся младших классов в возрасте от 5 до 12 лет.

Дети были учениками начальной школы в возрасте от пяти до 12 лет, которых везли домой из школы. Точная причина аварии пока неизвестна, но будет расследована полицией, — подчеркнул он.

Ранее школьный микроавтобус упал в крутое ущелье с высоты 75 метров на севере Индии, девять человек погибли на месте, двое скончались по пути в госпиталь. В транспортном средстве находилось примерно 40 человек, 29 получили серьезные травмы, большинство в критическом состоянии. Отмечается, что почти все пассажиры автобуса были школьниками и студентами. Транспортное средство свернуло с трассы и съехало в крутое ущелье вблизи Савджиан в районе Пунч Джамму.