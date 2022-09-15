В Индии школьный автобус упал в ущелье, 11 человек погибли

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Школьный микроавтобус упал в крутое ущелье с высоты 75 метров на севере Индии, девять человек погибли на месте, двое скончались по пути в госпиталь. В транспортном средстве находилось примерно 40 человек, 29 получили серьезные травмы, большинство в критическом состоянии, пишет Daily Mail.

Отмечается, что почти все пассажиры автобуса были школьниками и студентами. Транспортное средство свернуло с трассы и съехало в крутое ущелье вблизи Савджиан в районе Пунч Джамму.

Вице-губернатор Манож Синха пообещал выплатить семьям погибших компенсацию в размере 500 тысяч рупий (5447 фунтов стерлингов).

Ранее в городе Газиантеп на юге Турции произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи и автомобиля прямого вещания одного из турецких информагентств. В результате аварии погибли не менее 16 человек, более 20 ранено.

В конце августа туристический автобус, следовавший из Кютахьи в крупный город Бурса на северо-западе Турции, врезался в частокол. В происшествии погибли минимум два человека, многие получили ранения.