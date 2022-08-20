В Турции крупное ДТП унесло жизни 16 человек

Фото: aa.com.tr

В городе Газиантеп на юге Турции произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи и автомобиля прямого вещания информагентства «Ихлас», передает Anadolu. Губернатор города Давут Гюль, который выехал на место событий, сообщил, что погибло 16 человек и 21 ранен.

По предварительным данным, погибло 15 граждан, включая трех пожарных, четырех медработников и журналиста, — заявил он.

Позже губернатор добавил, что скончался еще один человек.

Авария произошла примерно в 10:45 по местному времени. Участок автодороги в сторону Низипа временно закрыт.

Согласно информации турецкого агентства, на участке Низип автомагистрали Тарсус — Адана — Газиантеп пассажирский автобус врезался в припаркованные в машины.

Ранее 11 человек погибли и двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Египте. Авария произошла на юге страны в провинции Асуан, известно, что машины столкнулись на проселочной дороге.